Порядка 82 млн рублей израсходуют в Ярославской области на архитектурную подсветку

Как пишет сетевое издание «ГРАДНЬЮЗ», подсветку хотят разместить на различных знаковых объектах. Так, ее установят в Ярославле на памятнике Леониду Собинову, беседке рядом с гостиницей «Юбилейная», храме «Сурб Геворг», здании ярославский синагоги «Бейт Аарон», ярославском планетарии и на колокольне церкви Параскевы Калашной.