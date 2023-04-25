Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Порядка 82 млн рублей израсходуют в Ярославской области на архитектурную подсветку

Общество
Порядка 82 млн рублей израсходуют в Ярославской области на архитектурную подсветку

Правительство Ярославской области объявило аукцион по поиску подрядчика на монтаж архитектурной подсветки 14 строений. Начальная стоимость работ оценена в 81,97 млн рублей. Аукционную документацию разместили на портале госзакупок.

Как пишет сетевое издание «ГРАДНЬЮЗ», подсветку хотят разместить на различных знаковых объектах. Так, ее установят в Ярославле на памятнике Леониду Собинову, беседке рядом с гостиницей «Юбилейная», храме «Сурб Геворг», здании ярославский синагоги «Бейт Аарон», ярославском планетарии и на колокольне церкви Параскевы Калашной.

В регионе архитектурная подсветка будет установлена на памятнике Николаю Чудотворцу в Пошехонье и в торговых рядах Углича.

Все желающие принять участие в конкурсе могут подавать заявки до 2 мая. Согласно договору, работы следует закончить до 14 июля. Всего победитель конкурса должен будет произвести монтаж 1300 светильников.
ярославская область архитектурная подсветка поиск подрядчика
Военкоры ФАН