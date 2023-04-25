Порядка 82 млн рублей израсходуют в Ярославской области на архитектурную подсветку

Правительство Ярославской области объявило аукцион по поиску подрядчика на монтаж архитектурной подсветки 14 строений. Начальная стоимость работ оценена в 81,97 млн рублей. Аукционную документацию разместили на портале госзакупок.
Как пишет сетевое издание «ГРАДНЬЮЗ», подсветку хотят разместить на различных знаковых объектах. Так, ее установят в Ярославле на памятнике Леониду Собинову, беседке рядом с гостиницей «Юбилейная», храме «Сурб Геворг», здании ярославский синагоги «Бейт Аарон», ярославском планетарии и на колокольне церкви Параскевы Калашной.
В регионе архитектурная подсветка будет установлена на памятнике Николаю Чудотворцу в Пошехонье и в торговых рядах Углича.
Все желающие принять участие в конкурсе могут подавать заявки до 2 мая. Согласно договору, работы следует закончить до 14 июля. Всего победитель конкурса должен будет произвести монтаж 1300 светильников.