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ФАН публикует кадры с места коммунальной аварии в Московском районе Петербурга

Происшествия
ФАН публикует кадры с места коммунальной аварии в Московском районе Петербурга

Журналисты ФАН побывали на месте прорыва труб на улице Кузнецовская в Московском районе Петербурга. В распоряжении редакции появились кадры с места событий.

На видео заметно, как сотрудники службы «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняют последствия аварии. Место ограждено, к работе привлечены рядом машины «аварийки», трактор и соответствующие специалисты.

На машинах нет видимых повреждений, однако можно заметить, на каком уровне была вода. Асфальт почти высох, на нем заметны только небольшие лужи.

Примечательно, что подобные аварии происходят в Петербурге достаточно часто. Так, накануне пар заметили в Приморском районе. Проблема с изношенными трубами существует в Северной столице не первый день, однако в Смольном устраняют проблему только точечно.
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