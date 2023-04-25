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«Отчаянный дед»: Дмитрий Медведев высказался о намерении Байдена участвовать в выборах президента США в 2024 году

Политика
«Отчаянный дед»: Дмитрий Медведев высказался о намерении Байдена участвовать в выборах президента США в 2024 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на поведение нынешнего президента США Джо Байдена, который объявил о намерении побороться за пост главы Белого дома в 2024 году.

Политик обратился с напутствием к американским военным. Медведев посоветовал им немедленно создать «бутафорский чемодан» с ложными ядерными кодами на случай, если Байден одержит победу в грядущей электоральной гонке. По его словам, этот шаг позволит избежать непоправимых последствий.

«Байден таки решился. Отчаянный дед», — подчеркнул зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Вероятность новой всемирной войны высока, но ее можно избежать, ранее заявил Дмитрий Медведев. Политик пообщался с участниками марафона «Знание. Первые».
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