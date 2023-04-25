«Отчаянный дед»: Дмитрий Медведев высказался о намерении Байдена участвовать в выборах президента США в 2024 году

Политик обратился с напутствием к американским военным. Медведев посоветовал им немедленно создать «бутафорский чемодан» с ложными ядерными кодами на случай, если Байден одержит победу в грядущей электоральной гонке. По его словам, этот шаг позволит избежать непоправимых последствий.