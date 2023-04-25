Психологи рассказали, как деструктивный контент соцсетей и мессенджеров «убивает» детей

Представители общественных организаций, борющихся против вовлечения детей и подростков в закрытые чаты с деструктивным контентом, рассказали о видах манипулирования в соцсетях. Бесконтрольный доступ детей к сети интернет, по их мнению, может привести к травмированию их психики и даже гибели.
Современный подросток значительную часть времени погружен в информационное пространство интернета, и поэтому контент, который ребенок получает в сети, оказывает на него существенное влияние. Этим пользуются разного рода преступники, психопаты, которые с помощью деструктивного контента стараются получить власть над детьми в своих целях. Согласно данным статистики, попыток суицида среди детей за последние три года стало на 13% больше, а число повторных попыток увеличилось почти вдвое, рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
Как работает механизм завлечения детей и подростков в чаты и группы, распространяющие деструктивный контент, рассказала волонтер АНО «Родители за чистый интернет» и объединения «Родители погибших в суицидальных играх детей» Варвара Мягкова.
По словам волонтера, основой манипулирования молодежью является их податливость на все интересное и увлекательное. Как правило, делается это через онлайн игры, сайты молодежных знакомств, ролевые игры. Детям, например, предлагают различные виды фанфиков (жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам популярных литературных произведений, произведений киноискусства, комиксов, а также компьютерных игр. — Прим. ФАН), которые они могут коллекционировать. Пока ребенок смотрит и развлекается контентом группы в соцсети, ему выпадают какие-то дополнительные предложения. Поскольку все дети любопытны, они открывают скандальную новость, и это тут же берут на заметку модераторы или агрегаторы соцсетей. Если он что-то лайкнул или прокомментировал, на него сразу сваливается поток рекламы соответствующего содержания.
«Взрослые интересные дяди и тети что-то комментируют, они такие умные и свободные, интеллектуальные. Видя это, ребенок тоже хочет себя показать. И вот это все затягивает. Это один из способов манипулирования детьми, но их огромное количество», — отметила Варвара Мягкова.
Как работает механизм фанфиков рассказал руководитель сообщества «На распутье.ру», автор книги «Дети интернета, что они смотрят, и кто ими управляет» Андрей Афанасьев. По его словам, специфика фанфиков заключается в том, что набрать их большое количество ты можешь, только выводя в топ свои публикации на заданную тему. А заданная тема определяется манипулятором, интересом которого является стремление вовлечь ребенка в игру на темы совсем неблаговидные. Варвара Мягкова перечислила только несколько наиболее агрессивных: побуждение к ненависти, к убийству, самоистязанию, самоубийству, фашизму, педофилии, сектантству, потреблению наркотиков.
Как происходит вовлечение ребенка в деструктивную игру, Андрей Афанасьев показал на примере книг о Гарри Поттере. Допустим, ваш ребенок увлекается Гарри Поттером, но вот Гарри Поттер кончился, Роулинг больше не пишет. Дальше происходит интересное: кто-то начинает придумывать свои рассказы, короткие истории, фанфики на основе уже готового произведения. Все это аккумулируется на нескольких сайтах, один из них Фикбук. Ребенок, увлекшись фанфиками, неизбежно попадает на этот Фикбук. А дальше происходит что? Он, как свойственно детям, начинает подстраиваться под нормы общества.
«Писать фанфики можно про разных героев, на разные темы. Там есть фанфики детские, но есть фанфики направления слэш: с пропагандой однополых и ЛГБТ отношений. Механизм сайта построен так, что именно фанфики, посвященные теме извращений, теме убийств и всего самого плохого, они выводятся в топ. И ребенок, видя эти алгоритмы, понимает, что чтобы ему попасть в топ, чтобы быть читаемым, нужно писать фанфики именно на эти темы, и он начинает это делать», — рассказал Андрей Афанасьев.
На этот манипулятивный механизм, по словам эксперта, попадаются не только дети из неблагополучных семей, но и обеспеченные и хорошо развитые. И несмотря на то, что дети вроде как неглупые, интернет-среда заставляет их меняться — писать посты на определенные заданные темы, пояснил он.
Наиболее опасной руководитель сообщества «На распутье.ру» считает ролку — жанр ролевых игр, в котором игроки создают персонажей и обмениваются описанием их похождений — игровыми постами. Ребенка, по его словам, приглашают в закрытую ролку обычно в телеграмме, где ему дают определенную роль. Как правило, в ролке переписывается 10-12 человек, так как этим количеством проще всего манипулировать. Такой ролью может быть, например, герой анимэ с суицидальной склонностью.
«Куратор просто дает задание: давай, ты будешь суицидальным героем, и далее ребенок вовлекается в разговоры о суициде, о том, как бы погиб его герой. То есть ребенка погружают в сознание его героя, и постепенно он входит в это состояние», — рассказал Андрей Афанасьев.
Фактически ребенка вводят в состояние глубокой депрессии, из которого его очень сложно вытащить, отметил он. Ребенок десоциализируется, прекращает воспринимать социум и перестает себя ассоциировать с ним. В результате, находясь в состоянии глубокой депрессии, разорвав все социальные связи, в том числе с родными и близкими, некоторые дети кончают жизнь самоубийством.
В связи с этим эксперты рекомендуют следить за тем, какие группы и чаты посещают их дети. И в случае кардинального изменения поведения ребенка, советуют немедленно обратиться к психологам или другим специалистам, которые помогут вернуть его к нормальной жизни.