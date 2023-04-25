Психологи рассказали, как деструктивный контент соцсетей и мессенджеров «убивает» детей

По словам волонтера, основой манипулирования молодежью является их податливость на все интересное и увлекательное. Как правило, делается это через онлайн игры, сайты молодежных знакомств, ролевые игры. Детям, например, предлагают различные виды фанфиков (жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам популярных литературных произведений, произведений киноискусства, комиксов, а также компьютерных игр. — Прим. ФАН), которые они могут коллекционировать. Пока ребенок смотрит и развлекается контентом группы в соцсети, ему выпадают какие-то дополнительные предложения. Поскольку все дети любопытны, они открывают скандальную новость, и это тут же берут на заметку модераторы или агрегаторы соцсетей. Если он что-то лайкнул или прокомментировал, на него сразу сваливается поток рекламы соответствующего содержания.