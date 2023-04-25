Депутат Госдумы Толмачев предостерег от безответственного отношения к георгиевской ленточке

Депутат Госдумы России, член комитета по транспорту Александр Толмачев напомнил о необходимости уважительного отношения к георгиевской ленте.
Как пояснил Толмачев, некоторые россияне используют георгиевские ленты безответственно, просто стремясь украсить свой автомобиль или хозяйственную сумку. Между тем необходимо помнить о глубоком символическом значении георгиевской ленты, олицетворяющей героические подвиги советских солдат во время Великой Отечественной войны, сообщает Life.
Соответственно лента должна сохранять свою благородную форму и чистоту. Это условие невозможно соблюсти, если привязать ленту к автомобилю, так как она очень быстро превратится в грязную тряпочку. По мнению Толмачева, наиболее приемлемо прикалывать георгиевскую ленту на грудь.