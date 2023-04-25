Депутат Госдумы Толмачев предостерег от безответственного отношения к георгиевской ленточке

Соответственно лента должна сохранять свою благородную форму и чистоту. Это условие невозможно соблюсти, если привязать ленту к автомобилю, так как она очень быстро превратится в грязную тряпочку. По мнению Толмачева, наиболее приемлемо прикалывать георгиевскую ленту на грудь.