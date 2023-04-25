Совет цифровых платформ создали при Российском союзе промышленников и предпринимателей

Совет цифровых платформ появился при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Участниками организации стали представители компаний Ozon, «Авито», «СберМаркет», Wildberries, «Яндекс», «Газпромнефть» и YouDo.
Как стало известно, стороны уже подписали соответствующую Хартию о принципах развития платформенной занятости в РФ. При этом глава РСПП Александр Шохин указал на «взрывные темпы» развития данной отрасли в последние три года, указано в материале газеты «Известия».
«Без саморегулирования обойтись нельзя в силу того, что направление новое, наша задача найти для него нишу, не переводя его в трудовые отношения», — подчеркнул специалист.
Также он добавил, что платформенная занятость мотивирует граждан на создание и развитие собственного бизнеса. Процесс стал легче благодаря тому, что онлайн-ресурсы берут на себя роль посредника в отношениях между фирмами и клиентами.
Меж тем кабинет министров России отозвал поправки к Налоговому кодексу. Документ касался повышения НДФЛ для людей, работающих за границей.