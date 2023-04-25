Спасенному челябинскими ветеринарами льву Симбе нашли подругу в Танзании

Лев, которого выходили ветеринары в Челябинске, активно осваивается на новом месте, в государственном зооцентре города Табора. Симба попал в челябинский приют «Спаси меня» в марте 2020 года, когда зоозащитники вывезли его из Дагестана. Печальная история царя зверей началась в Сочи: там пляжные фотографы использовали его как реквизит и довели до истощения. Симба весил всего 50 килограммов и не мог ходить.