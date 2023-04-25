Спасенному челябинскими ветеринарами льву Симбе нашли подругу в Танзании

Лев, которого выходили ветеринары в Челябинске, активно осваивается на новом месте, в государственном зооцентре города Табора. Симба попал в челябинский приют «Спаси меня» в марте 2020 года, когда зоозащитники вывезли его из Дагестана. Печальная история царя зверей началась в Сочи: там пляжные фотографы использовали его как реквизит и довели до истощения. Симба весил всего 50 килограммов и не мог ходить.
В октябре 2021 года львенка перевезли в Танзанию. На новом месте Симба познакомился с местной красавицей — львицей Фионой. Молодой самец пока только учится ухаживать за противоположным полом. Но его избранница не сдается и активно кокетничает с ним. Пара уже две недели присматривается друг к другу, правда пока что только через ограждение вольера.
По словам руководителя приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна, кандидаток на сердце Симбы было трое. Зоозащитники специально выбрали самую мягкую из сестер, чтобы будущий союз точно увенчался успехом.
«Две недели уже эта львица находится здесь. Коллеги решили, что надо социализировать Симбу, потому что львы — социальные животные, одному ему скучно. Поэтому было решено привезти сюда самую ручную львицу», — рассказал Даллакян.
Сотрудники зооцентра надеются, что совсем скоро влюбленная пара создаст новую ячейку общества, если, конечно, период «притирки» пройдет успешно. Позже Симбу и Фиону планируют перевезти в реабилитационный центр в Килиманджаро.
В зооцентре можно увидеть и самку леопарда Еву, привезенную вместе с Симбой из Челябинска. В 2019 году сотрудники приюта «Спаси меня» вызволили трехдневного детеныша из передвижного зоопарка, где котенка едва не убила собственная мать. Волонтеры выкупили и выходили малышку самостоятельно.
Так как Ева и Симба не умеют охотиться, жить в диких условиях они уже не смогут. В Африке хищники находятся под присмотром ветеринаров. Однако Даллакян надеется, что когда-нибудь в больших кошках проснутся охотничьи инстинкты, и они научатся самостоятельно добывать себе обед.