Репортаж ФАН: уникальные кадры из освобожденного ЧВК «Вагнер» здания СИЗО в Бахмуте

Военный корреспондент Александр Симонов показал, как выглядит здание бахмутского СИЗО, недавно перешедшее под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».
Данный объект был важным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и использовался как укрепрайон, где также квартировались военнослужащие. Успешное завершение его штурма позволило «музыкантам» окончательно зачистить центр города и перенести все сражения в его западную часть, непосредственно за железную дорогу.
Также недалеко от СИЗО располагается элеватор, имевший большое значение для вражеской обороны в данном районе.
«Сейчас вся его территория заминирована и туда невозможно попасть. Но там находился наблюдательный пункт ВСУ. Из-за того, что здание очень высокое, это сильно осложняло наше дальнейшее продвижение. Но тем не менее ребята справились, взяли, и сейчас уже двигаются дальше. При этом во время отхода ВСУ подорвали элеватор, чтобы уже мы, в свою очередь, не могли использовать его как наблюдательный пункт», — рассказал Александр Симонов.
На зачистке данных объектов защитники Донбасса не остановились, они развивают успех.
«Сейчас основные бои идут в западной половине воинской части, так как восточную мы уже отработали. И дальше идем в наступление, выбиваем противника», — сообщил командир ЧВК «Вагнер» корреспонденту ФАН.
Накануне Александр Симонов сообщил, что отряды ЧВК «Вагнер» освободили железнодорожную станцию «Бахмут-2», заняли комплекс многоэтажек и вышли на рубеж ул. Полевая. Тем временем в северо-западной части населенного пункта «музыканты» закрепились на ул. Крайняя и продвинулись к району Забольница.
Сражения ведутся и в других частях города. На данный момент уже практически зачищены Поселок и Водоканал, а в районе Самолет фиксируются ожесточенные бои.