Репортаж ФАН: уникальные кадры из освобожденного ЧВК «Вагнер» здания СИЗО в Бахмуте

Данный объект был важным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и использовался как укрепрайон, где также квартировались военнослужащие. Успешное завершение его штурма позволило «музыкантам» окончательно зачистить центр города и перенести все сражения в его западную часть, непосредственно за железную дорогу.