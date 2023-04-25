Глава СНБО Украины Данилов предложил Макрону «отдать Бордо» в ответ на мирные инициативы президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если хочет реализовать свои мирные инициативы от лица Киева. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.
Главный соратник президента Украины Владимира Зеленского предложил французскому лидеру отказаться от части территории другой стране. Данилов также указал, что Макрон ошибается, если считает, что может вести переговоры за спиной у Киева.
«Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Пусть он отдаст Бордо или какую-нибудь другую часть Франции другой стране. Если Макрон считает, что он может вести переговоры за спиной украинского народа, он глубоко ошибается», — заявил глава СНБО.
Ранее США и Евросоюз раскритиковали президента Франции из-за его предложения выступить посредником в переговорах по конфликту на Украине. По мнению Вашингтона и Брюсселя, данные шаги в преддверии контрнаступления ВСУ подрывают связи Парижа с Западом и Америкой.