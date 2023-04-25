Глава СНБО Украины Данилов предложил Макрону «отдать Бордо» в ответ на мирные инициативы президента Франции

Ранее США и Евросоюз раскритиковали президента Франции из-за его предложения выступить посредником в переговорах по конфликту на Украине. По мнению Вашингтона и Брюсселя, данные шаги в преддверии контрнаступления ВСУ подрывают связи Парижа с Западом и Америкой.