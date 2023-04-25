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Посольство России в Египте выразило соболезнования в связи с гибелью дипломата в Судане

Весь мир
Посольство России в Египте выразило соболезнования в связи с гибелью дипломата в Судане

Каир, 25 апреля. Посольство России в Египте выразило соболезнования в связи с гибелью помощника административного атташе диппредставительства государства в Хартуме Мухаммеда аль-Гарауи.

Делегация Российской Федерации скорбит вместе с египетским народом по случаю смерти политического деятеля, который стал жертвой боестолкновений между противоборствующими суданскими сторонами.

«Дипломат до последнего момента оставался верен своему долгу, оказывая активное содействие в эвакуации сограждан из зоны конфликта. Восхищаемся самоотверженностью наших коллег по дипломатическому корпусу, которые, вопреки смертельной опасности, продолжают выполнять свою работу. Скорбим вместе с семьей погибшего», — говорится в заявлении посольства РФ в Египте.

Ранее Министерство иностранных дел североафриканской страны объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями.
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