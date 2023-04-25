Суррогатный алкоголь стал причиной гибели четверых жителей Нижегородской области

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области расследуют массовое смертельное отравление поддельным алкоголем.
По данным ведомства, трагический инцидент произошел в поселке Калинино Ветлужского района, где были обнаружены бездыханные тела четверых местных жителей. Как отметила заместитель заведующего Калининским отделением Ветлужской ЦРБ Надежда Матвеева, они стали жертвой контрафактного алкоголя, сообщает opennov.ru.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, откуда погибшие взяли смертельную отраву, а также выявить виновных и привлечь их к ответственности. Расследование трагедии продолжается.