Суррогатный алкоголь стал причиной гибели четверых жителей Нижегородской области

По данным ведомства, трагический инцидент произошел в поселке Калинино Ветлужского района, где были обнаружены бездыханные тела четверых местных жителей. Как отметила заместитель заведующего Калининским отделением Ветлужской ЦРБ Надежда Матвеева, они стали жертвой контрафактного алкоголя, сообщает opennov.ru.