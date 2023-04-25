Триполи, 25 апреля. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дбейба поблагодарил Министерство внутренних дел страны за содействие в проведении выборов, пишут арабские СМИ.
Дбейба выступил во время празднования Ид аль-Фитр в Управлении безопасности Мисураты. Он отметил ценный вклад сотрудников МВД страны, которые заявили о готовности обеспечить защиту народа во время избирательного процесса.
«Я призываю руководителей служб безопасности и отдельные элементы принять сторону требований народа при проведении выборов», — продолжил премьер-министр.
Отметим, что срок полномочий ПНЕ во главе с Дбейбой давно истек. Парламент страны избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабинет министров. Однако Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки ради укрепления влияния в регионе.
Ранее глава ПНЕ Ливии обсудил с представителем Алжира возобновление работы пограничных пунктов.