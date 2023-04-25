Экс-президент США Трамп: Участие Джо Байдена в выборах может привести к третьей мировой войне

По его словам, Байден не способен быть лидером страны из-за своего состояния здоровья. Как заявил Трамп в интервью каналу Newsmax, нынешний президент «не понимает, что происходит». Также бывший президент отметил, что Байден заявил о своем выдвижении не в прямом эфире.