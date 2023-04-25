Экс-президент США Трамп: Участие Джо Байдена в выборах может привести к третьей мировой войне

Участие президента США Джо Байдена в перевыборах может закончиться глобальным мировым конфликтом, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, Байден не способен быть лидером страны из-за своего состояния здоровья. Как заявил Трамп в интервью каналу Newsmax, нынешний президент «не понимает, что происходит». Также бывший президент отметил, что Байден заявил о своем выдвижении не в прямом эфире.
«Они переснимали пленку четыре-пять раз, чтобы получилось правильно. Не думаю, что кто-то так когда-то делал - на пленке», — заявил политик.
По мнению Трампа, Байден нанес Соединенным Штатам наибольший ущерб, чем все другие американские лидеры. Политика действующей администрации вызвала сближение Москвы и Пекина, а также украинский кризис, заявил экс-президент.
Ранее RT передавал комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о выдвижении нынешнего президента США на второй срок.