Роспотребнадзор Самары дал рекомендации, как правильно выбрать грибы

С приходом весны начался сезон шампиньонов, сморчков и груздей. Однако неправильный выбор грибов может грозить серьезным отравлением.
Специалисты призывают не покупать грибы «с рук», ведь так невозможно проконтролировать качество продукта. Еще известно, что грибы хорошо впитывают окружающие вещества и именно поэтому так важно место сбора грибов. Ведь даже съедобные грибы, которые росли недалеко от трасс, помоек или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья и жизни потребителей, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.
В магазине также важен правильный выбор продукта. Например, шампиньоны должны быть белым, бежевым или буроватым, не должно быть вмятин и какого-либо запаха.
Эксперты напоминают, что в случае отравления грибами необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу.