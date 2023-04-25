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Роспотребнадзор Самары дал рекомендации, как правильно выбрать грибы

Общество
Роспотребнадзор Самары дал рекомендации, как правильно выбрать грибы

С приходом весны начался сезон шампиньонов, сморчков и груздей. Однако неправильный выбор грибов может грозить серьезным отравлением.

Специалисты призывают не покупать грибы «с рук», ведь так невозможно проконтролировать качество продукта. Еще известно, что грибы хорошо впитывают окружающие вещества и именно поэтому так важно место сбора грибов. Ведь даже съедобные грибы, которые росли недалеко от трасс, помоек или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья и жизни потребителей, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.

В магазине также важен правильный выбор продукта. Например, шампиньоны должны быть белым, бежевым или буроватым, не должно быть вмятин и какого-либо запаха.

Эксперты напоминают, что в случае отравления грибами необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу.
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