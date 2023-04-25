Роспотребнадзор Самары дал рекомендации, как правильно выбрать грибы

Специалисты призывают не покупать грибы «с рук», ведь так невозможно проконтролировать качество продукта. Еще известно, что грибы хорошо впитывают окружающие вещества и именно поэтому так важно место сбора грибов. Ведь даже съедобные грибы, которые росли недалеко от трасс, помоек или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья и жизни потребителей, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.