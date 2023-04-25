Фельдмаршал Халифа Хафтар призвал власти Ливии к увеличению занятости населения

Бенгази, 25 апреля. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар призвал чиновников к справедливому распределению нефтяных богатств между гражданами, пишут арабские СМИ.
Хафтар выступил с речью во время встречи с рядом военачальников и офицеров, которая состоялась в районе Ар-Раджма. Он призвал власти страны бороться с безработицей в регионе.
«Роль молодежи в строительстве Ливии велика, и это не следует упускать из виду. Нация поднялась только благодаря энергии своей молодежи, и необходимо предпринять реальные практические шаги, чтобы улучшить жизнь в экономическом и социальном плане», — заявил фельдмаршал.
Кроме того, главнокомандующий ЛНА обратил внимание на несправедливое распределение природных ресурсов в государстве.
«Ливийский народ голодает и больше не может мириться с безответственными действиями и преднамеренным распоряжением своим богатством и ресурсами, которые необходимо пересмотреть, чтобы распределить их справедливо, пока не стало слишком поздно», — добавил он.
Ранее главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Абдулаем Батили.