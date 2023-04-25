Днепропетровские призывники получают повестки прямо в очереди новой точки «Макдональдса»

Местные жительницы уже обратили внимание на ситуацию и поняли, как извлечь из нее выгоду. На местных досках с объявлениями они предлагают сходить в любимый фастфуд за дополнительную плату. Такая услуга обходится мужчинам в 250-300 гривен.