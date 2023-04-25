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Днепропетровские призывники получают повестки прямо в очереди новой точки «Макдональдса»

Общество
Днепропетровские призывники получают повестки прямо в очереди новой точки «Макдональдса»

Военкоматы Днепропетровска нашли новый способ вербовать новобранцев в Вооруженные силы Украины. Повестки представители организации вручают около недавно открывшегося «Макдональдса».

О методах местных военкоматов сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что документы призывники получают прямо в очереди в новую точку известного общепита.

Местные жительницы уже обратили внимание на ситуацию и поняли, как извлечь из нее выгоду. На местных досках с объявлениями они предлагают сходить в любимый фастфуд за дополнительную плату. Такая услуга обходится мужчинам в 250-300 гривен.

Ранее стало известно о том, что военкомат в Одессе намеренно удерживал призывников. Об этом сообщила жена одного из мужчин. Он и другие украинцы находились в учреждении принудительно.
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Военкоры ФАН