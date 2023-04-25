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Актриса «Американской истории ужасов» Пэтти Люпон высказалась против участия Ким Кардашьян в сериале

Шоу-бизнес
Актриса «Американской истории ужасов» Пэтти Люпон высказалась против участия Ким Кардашьян в сериале

Звезда «Американской истории ужасов» не в восторге от идеи пригласить Ким Кардашьян в актерский состав нового сезона сериала. Об этом сообщает «Культуромания».

Американская актриса Пэтти Люпон сыграла в проекте Джоан Рэмси и певицы кабаре Кэти Пизазз. Она высказалась против участия в съемках американской звезды Ким Кардашьян, когда узнала, что та появится в 12-ом шоу.

«Прости, прости меня, Ким. Что ты делаешь со своей жизнью?» — расстроилась Люпон.

Актрисе не нравится участие Кардашьян в проекте. Пэтти уверена, что на ее роль может подойти любой другой известный актер.

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