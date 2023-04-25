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ВСУ запустили десять ракет в сторону населенного пункта Нетайлово в ДНР

Происшествия
ВСУ запустили десять ракет в сторону населенного пункта Нетайлово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону населенного пункта Нетайлово в Донецкой Народной Республике десять ракет, сообщает Совместный центр контроля и координации, который регулирует вопросы военных украинских преступлений (СЦКК).

Украинские бойцы выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня в 15: 40 по московскому времени. Населенный пункт Нетайлово находится в Куйбышевском районе ДНР.

Ранее сообщалось о том, что силы группировки войск «Центр» системами залпового огня «Солнцепек» ударили по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал подробности.
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