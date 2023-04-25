Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону населенного пункта Нетайлово в Донецкой Народной Республике десять ракет, сообщает Совместный центр контроля и координации, который регулирует вопросы военных украинских преступлений (СЦКК).
Украинские бойцы выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня в 15: 40 по московскому времени. Населенный пункт Нетайлово находится в Куйбышевском районе ДНР.
Ранее сообщалось о том, что силы группировки войск «Центр» системами залпового огня «Солнцепек» ударили по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал подробности.