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Глава ЛНА Хафтар заявил о закрытии общей границы с Суданом

Весь мир
Глава ЛНА Хафтар заявил о закрытии общей границы с Суданом

Бенгази, 25 апреля. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о закрытии общей границы с Суданом, сообщают арабские СМИ.

После данного решения командование ЛНА направило военное подкрепление в город Аль-Куфра, который является первой линией обороны Ливии в южном регионе. Солдат отправили в населенный пункт для защиты авиабаз.

На рубеже двух стран наблюдается нестабильная обстановка. Причиной этому стал отъезд бойцов Сил быстрого реагирования (СБР), которые за последние годы были размещены в районе «пограничного треугольника» между Чадом, Ливией и Суданом.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари опроверг слухи о поддержке одной из сторон конфликта в Судане.
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