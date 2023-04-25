Глава ЛНА Хафтар заявил о закрытии общей границы с Суданом

Бенгази, 25 апреля. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о закрытии общей границы с Суданом, сообщают арабские СМИ.
После данного решения командование ЛНА направило военное подкрепление в город Аль-Куфра, который является первой линией обороны Ливии в южном регионе. Солдат отправили в населенный пункт для защиты авиабаз.
На рубеже двух стран наблюдается нестабильная обстановка. Причиной этому стал отъезд бойцов Сил быстрого реагирования (СБР), которые за последние годы были размещены в районе «пограничного треугольника» между Чадом, Ливией и Суданом.
Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари опроверг слухи о поддержке одной из сторон конфликта в Судане.