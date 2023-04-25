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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала невозможность полного прекращения торговли с Россией

Политика
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала невозможность полного прекращения торговли с Россией

Полностью прекратить торговые отношения с Россией невозможно, заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Экс-чиновник также указала на неэффективность введенных Западом антироссийских санкций. Она подчеркнула, что стороны только слышат об угрозе рестрикций, однако на деле подобные инструменты не приносят результатов, на которые рассчитывают недружественные РФ государства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее высказался об идее стран G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию. Такое решение подразумевает встречные шаги со стороны Москвы, например, окончание зерновой сделки, пояснил политик.
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