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В результате обстрела ВСУ по Белгородской области без света остались пять населенных пунктов

Происшествия
В результате обстрела ВСУ по Белгородской области без света остались пять населенных пунктов

Вооруженные силы Украины обстреляли село Черемошное Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на это, снаряды повредили линии электропередачи.

На данный момент без света остаются Устинка, Черемошное, Бочковка, Ясные Зори и Ровенек. Аварийные и оперативные службы в скором времени начнут устранять последствия обстрела.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Ленинский в Белгородской области. В результате прилета снарядов были повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях.
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