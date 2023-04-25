Полиция Калужской области задержала подозреваемого в краже драгоценностей из частного дома

Жители дома во Ферзиковском районе Калужской области пожаловались в полицию на пропажу золотых украшений.
По словам потерпевших, у них из частного дома исчезли золотые ювелирные изделия на сумму около 550 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела полицейским удалось задержать подозреваемого в краже, сообщает kaluga-poisk.ru.
Он признался, что нашел ключ на открытой террасе дома и похитил из шкатулки драгоценности, которые затем успешно сдал в ломбард. Вырученные от этой операции деньги он уже успел употребить на собственные нужды. Расследование уголовного дела продолжается.