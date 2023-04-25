Жестокий министр: почему ушел в отставку глава Минюста Великобритании

Доминик Рааб стал третьим министром, ушедшим в отставку за полгода правления Риши Сунака. До него свои посты покинули: Гэвин Уильямсон в ноябре 2022 года, когда Сунак был вынужден уволить своего близкого союзника после обвинений в издевательствах и многочисленных сообщений о странном поведении (Гэвин был уволен третий раз за последние пять лет) и председатель Тори Назим Захави — в январе 2023 года он стал второй жертвой правительства Сунака после расследования о не полностью уплаченных налогах.