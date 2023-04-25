Жестокий министр: почему ушел в отставку глава Минюста Великобритании

Правительство Великобритании вновь привлекло внимание СМИ: министр юстиции Доминик Рааб ушел в отставку 21 апреля. С 2010 года он стал 39-м политиком министерского уровня, покинувшим свой пост. Фиаско, которое постигло министра, заставило британцев вспомнить о том, что число отставок в различных правительствах растет: раньше увольнения и драматические уходы с постов были редкостью в британской политике.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает об очередной отставке в кабинете министров у Консерваторов.
Министерский буллинг
Заместитель премьер-министра и министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку, когда были подведены итоги расследования по поводу жалоб на его агрессивное поведение в отношении подчиненных.
После слухов, появившихся в прессе, политик 16 ноября 2022 года сам обратился с официальной просьбой к премьер-министру Риши Сунаку провести расследование выдвинутых против него обвинений. Он уточнил, что жалобы касаются того времени, когда он работал министром иностранных дел (2019-2021) и министром юстиции (2021-сентябрь 2022) в кабинете Бориса Джонсона. Премьер-министр удовлетворил просьбу Рааба.
«Я знаю, что вы будете стремиться рассмотреть жалобы, поданные против вас, и согласны с тем, что действовать таким образом — правильный курс действий», — заявил глава правительства.
Рааб подчеркнул, что сам попросил у Риши Сунака провести расследование и обещал подать в отставку, если оно выявит какие-либо свидетельства неправильного поведения в отношении подчиненных.
«Я считаю важным держать свое слово», — сообщил он.
В чем же обвинили министра юстиции Великобритании? Оказывается, он «в приступе ярости» кинул три помидора через весь офис в подчиненных. Также некоторые сотрудники заявили об издевательствах и преследовании со стороны Доминика Рааба. Из-за агрессивного поведения руководителя они испытывали физическое недомогание перед собраниями с участием министра. Многих сотрудников он якобы доводил до слез и суицидальных мыслей. Официально подтверждалось рассмотрение восьми жалоб. Однако неофициально было объявлено о более 30 случаях буллинга.
Как стало известно, во время расследования на Риши Сунака оказывали давление, требуя «продемонстрировать власть» и уволить Доминика Рааба. Это давление усилилось после допроса трех высокопоставленных государственных служащих, которые работали с бывшим министром юстиции. Они подтвердили, что подвергались издевательствам во время работы с Раабом.
Несмотря на это, Сунак проигнорировал призывы. Лейбористы и либерал-демократы заявили, что любой другой сотрудник давно бы уже был уволен после такого количества обвинений. Оппозиция намекала на наличие дружеских отношений между главой правительства и министром юстиции.
В результате были отклонены все обвинения против министра, кроме двух. По поводу этих двух выводов Рааб заявил, что они «ошибочны» и «создают опасный прецедент» для будущих расследований. Таким образом, экс-министр попытался защитить свою репутацию и не признал вину.
Что изменилось
Добровольная отставка Доминика Рааба облегчила задачу Сунаку, которому не пришлось увольнять политика самостоятельно. Многие связывают это с тем, что экс-зампремьера был лично предан Риши Сунаку.
Тот факт, что Рааб выразил обеспокоенность по поводу самого расследования, заставил некоторых депутатов задаться вопросом — должен ли будет Сунак поддержать его в данной ситуации? Другие, напротив, расценили случившееся как проявление слабости со стороны главы британского правительства.
Изменения в кабмине
В результате ухода Рааба на прошлой неделе премьер-министр произвел перестановку в кабинете министров. Алекс Чок, занимавший пост заместителя министра обороны Великобритании, получил должность главы Минюста Соединенного Королевства.
Чок активно поддерживал кандидатуру Риши Сунака на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Перед тем как получить место в Минобороны, он работал в Министерстве юстиции в кабинете Бориса Джонсона, а с февраля 2020 по сентябрь 2021 года занимал должность главы ведомства. С марта по сентябрь 2021 года отвечал за тюрьмы и систему пробации. Ранее Алекс Чок являлся личным парламентским секретарем министра в вопросах образования, обороны и здравоохранения.
Второе назначение получил Оливер Дауден, который теперь исполняет обязанности заместителя премьер-министра. С 2022 года в обязанности Даудена входило управление работой секретариата кабинета министров. Он также был ключевой фигурой в предвыборной кампании нынешнего премьер-министра во время прошлогодних выборов.
Это назначение неудивительно, поскольку Дауден является одним из ближайших политических союзников действующего премьер-министра. Риши Сунака, Оливера Доудена и Роберта Дженрика, который сейчас является министром иммиграции, раньше называли «тремя мушкетерами» после того, как они вместе одновременно поднялись в рядах Консервативной партии.
Кроме того, бывший министр труда и пенсий Хлоя Смит на время декретного отпуска заменит госсекретаря нового научного департамента Мишель Донелан. Это интересное назначение, поскольку Смит уже дала понять, что планирует уйти в отставку перед следующими выборами. Бывший министр культуры Джон Уиттингдейл, заменит Джулию Лопес в качестве государственного министра департамента науки, культуры, СМИ и спорта по той же причине.
Принимая решения о назначениях, Сунак руководствовался принципом «безопасность превыше всего», поставив рядом с собой своих ближайших надежных союзников. Подобный исход событий случается каждый раз — лидеры фракций предпочитают назначать на ключевые посты своих союзников, нередко пренебрегая профессиональными навыками. Возможно, премьер-министра будут критиковать за то, что он назначил недостаточное количество женщин.
Готов к Риши!
Доминик Рааб стал третьим министром, ушедшим в отставку за полгода правления Риши Сунака. До него свои посты покинули: Гэвин Уильямсон в ноябре 2022 года, когда Сунак был вынужден уволить своего близкого союзника после обвинений в издевательствах и многочисленных сообщений о странном поведении (Гэвин был уволен третий раз за последние пять лет) и председатель Тори Назим Захави — в январе 2023 года он стал второй жертвой правительства Сунака после расследования о не полностью уплаченных налогах.
Конечно, неудачи правительства Риши Сунака несравнимы с «успехами» предшественников — Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Однако основные обещания выполнить так и не удалось: инфляция находится на запредельном уровне, мигранты продолжают терроризировать местное население, последствия энергетического кризиса не преодолены.
Такими темпами, с высокой долей вероятности, партию Тори ждет сокрушительное фиаско на следующих выборах — однако они могут не состояться раньше осени 2025 года.