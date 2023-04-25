Минобороны РФ: ВС России уничтожили украинскую радиолокационную систему наведения комплекса С-300 в ДНР

Подразделения украинской армии ликвидировали украинскую РЛС, которая наводила комплексы С-300 ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, ВС России при помощи ракетных войск и артиллерии нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинские силовики понесли потери в 124 районах.
«В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, российские системы залпового огня «Солнцепек» нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражения по 170 целям.