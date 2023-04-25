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Турция увеличит пошлину импорта пшеницы, кукурузы и ячменя на 130%

Экономика
Турция увеличит пошлину импорта пшеницы, кукурузы и ячменя на 130%

Турецкое правительство приняло решение ввести с первого мая пошлины на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя в размере 130%, информирует государственный вестник Resmi Gazete.

Решение принято и подписано турецким президентом Реджепем Тайипом Эрдоганом. В документе указаны коды растительной продукции и регионы с новыми установленными пошлинами. Сбор в 130% введен почти по всех регионах.

Исключение Турция сделала лишь для Сингапура. Городу-государству можно импортировать в Анкару продукцию с пошлиной в размере всего 16,2%. Также нововведение не коснется и Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось о том, что военная сфера Турции существенно повысила самостоятельность и независимость от иностранных инвестиций.
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