Турция увеличит пошлину импорта пшеницы, кукурузы и ячменя на 130%

Турецкое правительство приняло решение ввести с первого мая пошлины на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя в размере 130%, информирует государственный вестник Resmi Gazete.
Решение принято и подписано турецким президентом Реджепем Тайипом Эрдоганом. В документе указаны коды растительной продукции и регионы с новыми установленными пошлинами. Сбор в 130% введен почти по всех регионах.
Исключение Турция сделала лишь для Сингапура. Городу-государству можно импортировать в Анкару продукцию с пошлиной в размере всего 16,2%. Также нововведение не коснется и Боснии и Герцеговины.
Ранее сообщалось о том, что военная сфера Турции существенно повысила самостоятельность и независимость от иностранных инвестиций.