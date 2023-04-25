Телеведущая Регина Тодоренко использовала певца Филиппа Киркорова вместо пилона на шоу «Маска»

Тодоренко удалось угадать имя того, кто скрывается под этим амплуа. Перед этим она поинтересовалась, создавал ли этот человек сценарий для шоу и есть ли у артиста ребенок. Услышав два «да», она рассказала о навыках гостя по танцам на пилоне.