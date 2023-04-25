Телеведущая Регина Тодоренко использовала певца Филиппа Киркорова вместо пилона на шоу «Маска»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко хотела продемонстрировать свои навыки танцев на пилоне. Вместо шеста она использовала певца Филиппа Киркорова. Это произошло после выступления участника в костюме Кактуса на шоу «Маска».
Тодоренко удалось угадать имя того, кто скрывается под этим амплуа. Перед этим она поинтересовалась, создавал ли этот человек сценарий для шоу и есть ли у артиста ребенок. Услышав два «да», она рассказала о навыках гостя по танцам на пилоне.
Блогер также захотела продемонстрировать собственное мастерство. В качестве пилона она выбрала Киркорова. Однако ее остановили, так как отец исполнителя находился в зале.
Ранее Тодоренко призналась в сложных отношениях с певцом Владом Топаловым. В определенный момент они едва не развелись.