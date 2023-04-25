Жительница Новосибирска облила свою гостью бензином и подожгла

Происшествие случилось в ноябре прошлого года в многоквартирном доме Новосибирска. Женщина подожгла свою подругу из-за ссоры.
Как передает «АиФ — Новосибирск», две женщины распивали алкоголь в квартире дома на Народной улице. В ходе застолья собутыльницы поссорились, и тогда хозяйка квартиры решила убить гостью. Она вывела женщину в подъезд, где облила бензином и подожгла.
К счастью, очевидцы оказали потерпевшей помощь: потушили пламя и вызвали врачей. В отношении гостеприимной хозяйки было возбуждено уголовное дело. Ее задержали и поместили в СИЗО. Сегодня уголовное дело было передано в Калининский районный суд.