Детский тренер форварда «Локомотива» Дзюбы высказался о деятельности экс-воспитанника вне футбольного поля

Футбольный тренер Александр Шупляков посоветовал экс-капитану российской сборной Артему Дзюбе вести себя скромнее. Своими мыслями по поводу поведения форварда московского «Локомотива», с которым он занимался в детстве, наставник поделился в интервью для портала Sport24.
В частности, специалист оценил деятельность бывшего воспитанника вне спорта. Речь шла о новом YouTube-шоу футболиста, из-за которого собеседник агентство усомнился в приемлемом психологическом и физическом состоянии атлета.
«Артем возобновил карьеру в России, и ему однозначно нужно вести себя поскромнее», — подчеркнул Шупляков.
Он добавил, что Дзюба обладает сложным характером и «немножко заблудился». Тем не менее тренер называл экс-подопечного «умным малым».
Меж тем фонд бразильского футболиста Пеле предложил включить имя спортсмена в словарь португальского языка. Упоминание ныне покойного нападающего может стать синонимом к словам «непревзойденный» и «великий».