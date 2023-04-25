Детский тренер форварда «Локомотива» Дзюбы высказался о деятельности экс-воспитанника вне футбольного поля

Футбольный тренер Александр Шупляков посоветовал экс-капитану российской сборной Артему Дзюбе вести себя скромнее. Своими мыслями по поводу поведения форварда московского «Локомотива», с которым он занимался в детстве, наставник поделился в интервью для портала Sport24.