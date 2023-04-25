До 80 украинских боевиков ликвидированы российскими силами на Краснолиманском направлении за сутки

Силами ВС России поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка, которые расположены в ЛНР и ДНР. О ситуации на Краснолиманском направлении рассказали в Минобороны РФ.
Российские бойцы ликвидировали до 80 украинских боевиков на Краснолиманском направлении за сутки. ВС РФ также уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ и гаубицу Д-20, говорится в сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Военный аналитик Владимир Прохватилов ранее заявил, что у российских военных есть современные технологические разработки, при помощи которых они могут «ослеплять» спутники раннего предупреждения Пентагона.