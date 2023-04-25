МарГУ вошел в число победителей ВКМП среди высших учебных заведений

В 2023 году для комплексной заявки учебные организации разрабатывали проекты разных уровней, которые объединяла одна полезная идея, направленная на решение не только социальных вопросов учреждения, но также субъекта РФ и России в целом. Так, целью комплексной заявки МарГУ стало совокупное развитие молодежного туризма и создание надпрофессиональных компетенций у представителей молодежи в области разработки и продвижения конкурентоспособного туристского продукта.