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МарГУ вошел в число победителей ВКМП среди высших учебных заведений

Общество
МарГУ вошел в число победителей ВКМП среди высших учебных заведений

Марийский государственный университет стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов.

Как пишет ИА «МедиаПоток», список победителей конкурса утвердили 24 апреля. В итоге четыре инициативы из тех, что представила молодежная проектная команда Марийского государственного университета прошли конкурсный отбор.

В 2023 году для комплексной заявки учебные организации разрабатывали проекты разных уровней, которые объединяла одна полезная идея, направленная на решение не только социальных вопросов учреждения, но также субъекта РФ и России в целом. Так, целью комплексной заявки МарГУ стало совокупное развитие молодежного туризма и создание надпрофессиональных компетенций у представителей молодежи в области разработки и продвижения конкурентоспособного туристского продукта.
Марийский государственный университет всероссийский конкурс молодежные проекты
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