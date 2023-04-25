МарГУ вошел в число победителей ВКМП среди высших учебных заведений

Марийский государственный университет стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов.
Как пишет ИА «МедиаПоток», список победителей конкурса утвердили 24 апреля. В итоге четыре инициативы из тех, что представила молодежная проектная команда Марийского государственного университета прошли конкурсный отбор.
В 2023 году для комплексной заявки учебные организации разрабатывали проекты разных уровней, которые объединяла одна полезная идея, направленная на решение не только социальных вопросов учреждения, но также субъекта РФ и России в целом. Так, целью комплексной заявки МарГУ стало совокупное развитие молодежного туризма и создание надпрофессиональных компетенций у представителей молодежи в области разработки и продвижения конкурентоспособного туристского продукта.