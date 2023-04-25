ВСУ потеряли 120 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Согласно данным ведомства, ударами авиации, тяжелыми огнеметными системами и артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районе Угледара и Павловки в Донецкой Народной Республике. Также под атаку попали позиции ВСУ в районе Новоданиловки и Каменского в Запорожской области.