Минобороны России: ВКС совершили девять вылетов для поддержки штурма Артемовска

Российские ВКС совершили за прошедшие сутки девять боевых вылетов для поддержки штурмовых подразделений ЧВК «Вагенр» в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо авиации, «музыкантам» оказала поддержку артиллерия, которая выполнила 62 задачи по огневому поражению позиций ВСУ. Отмечается, что «оркестр» продолжает ликвидацию украинских силовиков в западной части Артемовска.
«За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов ЧВК «Вагенр» в районе города Артемовск авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи», — сообщили в Минобороны.
Накануне сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» перешли железную дорогу в Артемовске и продолжили свое продвижения по всем направлениям. Помимо этого, «музыканты» смогли занять ж/д станцию «Бахмут-2».