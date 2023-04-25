Политолог Владимир Корнилов: когда речь идет о власти, в Турции выражений не выбирают

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. По мнению политолога Владимира Корнилова, это вовсе не означает, что Стамбул вдруг решил отвернуться от Запада.
Один из приближенных президента Реджепа Тайипа Эрдогана, глава МВД Сулейман Сойлу публично заявил, что «Соединенные Штаты продолжают стремительно терять свою репутацию».
«Сегодня весь мир ненавидит Америку за их разрушительную политику и кровопролитные войны, которые они устраивают на территории чужих государств. Все страны Африки также презирают США и их союзников за то, что те эксплуатируют африканцев. А Европа сегодня и вовсе является «мулом» в конвое американцев», — резко заявил Сойлу.
Также министр обвинил Запад в попытках грубо вмешаться в выборы президента Турции. А также фактически «приговорил» Европу — по его словам, ее лидеры дискредитировали себя, население стремительно стареет, а промышленное производство находится на грани краха. По мнению экспертов, со стороны турецкого политика это выглядело необычно. В конце концов, Турция — кандидат в члены ЕС, полноценный член блока НАТО и ключевая страна на южном фланге альянса, по размерам армии уступающая только США. Кроме того, именно в Турции находится крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Инджирлик.
По мнению аналитиков, если речь принадлежала влиятельному в Турции политику, она совсем не случайно попадала в интернет. Поэтому выступление Сойлу вряд ли объясняется порывом «открыть глаза молодежи», как говорит часть турецкой прессы. Впрочем, сам Сойлу особо не скрывал, что повод для его спича — майские выборы президента Турции, которые министр назвал «историческими». На этот раз его патрон Реджеп Эрдоган рискует потерять власть, поэтому все правительство работает на его предвыборную кампанию. А Сойлу — важный и популярный человек в правящей партии, которому предписано стараться больше всех.
Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, турецкая агрессивная риторика в адрес Америки и Запада действительно объясняется в основном подготовкой к президентским выборам.
«Такая риторика со стороны политиков в Турции вызвана, на мой взгляд, исключительно приближением 14 мая, дня президентских выборов. Логично, что под каждые выборы все топ-политики в стране активизируются, и делают все более и более радикальные заявления. Поверьте, вплоть до конца мая, то есть, второго тура турецких президентских выборов, мы услышим еще и не такие страстные речи — в том числе, в адрес Соединенных Штатов», — отметил Корнилов.
Эксперт допустил, что яростные политические страсти в Турции могут не улечься даже после самих выборов.
«По данным местных экспертов, в Турции уже вовсю запущен стандартный западный сценарий «цветной революции», и это чувствуют все. Аналитики прогнозируют — в случае, если победителем президентских выборов вновь станет Реджеп Тайип Эрдоган, различные соросовские и западные структуры уже готовы к тому, чтобы организовать по всей стране массовые уличные протесты. А когда в Турции возникнут предпосылки к очередному «майдану», страсти в стране накалятся еще больше. В этом случае, мы услышим еще немало резких заявлений как против Америки, так и против России. Когда речь идет о необходимости сохранить власть, выражений турки не выбирают», — считает аналитик.
Корнилов напомнил, что обычно политики говорят именно то, что хочет слышать их «корневой», базовый электорат.
«Понятно, что прозападная оппозиция в Турции вряд ли решится произносить подобные вещи. Но при этом значительная часть населения страны уж точно не является прозападной. Там тоже устали от западного диктата, и эта страна тоже входит в понятие «глобальный Юг», как бы ее ни пытались приравнять к Европе. Это положение создалось не сейчас, так было и год, и два назад. Но нынешняя агрессивная антизападная и антиамериканская риторика в Турции, тем не менее, приурочена исключительно к выборам», — заключил Корнилов.
Напомним, как заявил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море может быть продлено в мае 2023 года в случае, если будут удовлетворены требования России.