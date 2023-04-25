Политолог Владимир Корнилов: когда речь идет о власти, в Турции выражений не выбирают

По мнению аналитиков, если речь принадлежала влиятельному в Турции политику, она совсем не случайно попадала в интернет. Поэтому выступление Сойлу вряд ли объясняется порывом «открыть глаза молодежи», как говорит часть турецкой прессы. Впрочем, сам Сойлу особо не скрывал, что повод для его спича — майские выборы президента Турции, которые министр назвал «историческими». На этот раз его патрон Реджеп Эрдоган рискует потерять власть, поэтому все правительство работает на его предвыборную кампанию. А Сойлу — важный и популярный человек в правящей партии, которому предписано стараться больше всех.