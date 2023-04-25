ВС России системами «Солнцепек» поразили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска «Центра» системами залпового огня «Солнцепек» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает руководитель пресс-бюро группировки Александр Савчук на видео в Telegram-канале Минобороны РФ.
Савчук заявил, что группировки войск нанесли огневое поражение по 170 целям противника. С помощью систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» удалось ударить по опорным пунктам украинских войск.
Также он подчеркнул, что авиация группировки продолжает огонь по значимым объектам украинских националистов. В результате атак боевых воздушных сил противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие предотвратили попытку атаки украинских Су-25 в районе Херсона.