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ВС России системами «Солнцепек» поразили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия
ВС России системами «Солнцепек» поразили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска «Центра» системами залпового огня «Солнцепек» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает руководитель пресс-бюро группировки Александр Савчук на видео в Telegram-канале Минобороны РФ.

Савчук заявил, что группировки войск нанесли огневое поражение по 170 целям противника. С помощью систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» удалось ударить по опорным пунктам украинских войск.

Также он подчеркнул, что авиация группировки продолжает огонь по значимым объектам украинских националистов. В результате атак боевых воздушных сил противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие предотвратили попытку атаки украинских Су-25 в районе Херсона.
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