Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предупредил Киев, что Белград может изменить позицию по территориальной целостности Украины.
Глава МИД республики признал, что Киев неприятно удивил Сербию. Причиной тому стала позиция Украины, которая воздержалась и не проголосовала против вступления непризнанного Косова в Совет Европы.
«Внешняя политика базируется на взаимности, это, конечно, будет влиять на нашу позицию по территориальной целостности тех стран, которые голосуют против нашей территориальной целостности», — подчеркнул Дачич.
Представители коллективного Запада совместно с ЕС на протяжении десяти лет вводили Сербию в заблуждение на переговорах с властями Приштины, ранее заявил президент республики Александр Вучич.