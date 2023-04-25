Политолог Яков Кедми прокомментировал фантазии Запада по поводу гипотетического поражения России

Кедми заявил, что поражение России не предвидится и это исключительно фантазийная гипотеза Запада. По его словам, не будет никакого смертельного и серьезнейшего удара по власти и руководству страны. Также не будет и экономического поражения, кризиса власти и социального взрыва. Все это – одни мечты, отмечает политолог.