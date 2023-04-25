Политолог Яков Кедми прокомментировал фантазии Запада по поводу гипотетического поражения России

Израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми высказался по поводу мыслей Запада о гипотетическом поражении России. Об этом сообщает SM.News.
Кедми заявил, что поражение России не предвидится и это исключительно фантазийная гипотеза Запада. По его словам, не будет никакого смертельного и серьезнейшего удара по власти и руководству страны. Также не будет и экономического поражения, кризиса власти и социального взрыва. Все это – одни мечты, отмечает политолог.
«Сейчас им осталось из всего набора наихудших вариантов для РФ, о которых они грезили, только последнее – надежда и вера», — считает Кедми.
Кедми отметил, что США и Европа готовы пойти на все, чтобы достичь поставленных целей. Он добавил, что их цель не имеет никакой рациональности и вероятность претворения ее в жизнь крайне мала.
«Как можно сомневаться в том, что в центре Вселенной Солнцем являются Соединенные Штаты – это кощунство. Все, что, по их мнению, ересь подавляется на всех уровнях», – добавил Кедми.
Ранее Яков Кедми заявил, что Китаю хватило одного высказывания, чтобы заткнуть вопли Запада о России. КНР продемонстрировала, что Западу не удастся победить Москву.