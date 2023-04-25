Мультимедийный фестиваль света и звука проходит в иорданском городе Петра

Гостям древнего города Петра представили ночное 3D-шоу, которое сочетает музыку, динамичные картины и выразительные повествования.
«Цель программы — создать новое измерение, используя передовые технологии, чтобы изменить туризм в Иордании. Мы сделали Петру привлекательной для туристов по ночам, до этого все ее обычно посещали днем. Соответственно, мы внесли изменения в движение туристического потока, что положительно отразится на туризме в этом регионе», — поделилась управляющий директор компании I. JORDAN Лана аль-Сакка.
На фестивале авторские программы представили девять талантливых творцов из разных стран, в том числе Иордании, Испании, Италии, Франции и даже Индонезии и Турции.
«Когда мы начали общаться с художниками и специалистами по всему миру, они все оказались в полном восторге от нашей идеи создать произведение искусства в Петре, нашем прекрасном городе с уникальным дизайном и архитектурой», — отметила Лана аль-Сакка.
Джордж Лиша, ливанский музыкант, рассказал о собственном вкладе в шоу.
«Мы подготовили песню для церемонии открытия фестиваля. Идея в том, чтобы возродить древние инструменты путем смешивания и интеграции арабских инструментов и электронной музыки», — рассказал он.
Город, высеченный в скале, по мнению археологов, может датироваться 312 годом до нашей эры и является одним из старейших в мире. Он привлекает миллионы посетителей каждый год и был признан «одним из семи новых чудес света» по результатам опроса 2007 года, в котором приняли участие 100 миллионов человек. Уникальное световое шоу в Петре продлится до 3 мая.