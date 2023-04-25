Мультимедийный фестиваль света и звука проходит в иорданском городе Петра

Город, высеченный в скале, по мнению археологов, может датироваться 312 годом до нашей эры и является одним из старейших в мире. Он привлекает миллионы посетителей каждый год и был признан «одним из семи новых чудес света» по результатам опроса 2007 года, в котором приняли участие 100 миллионов человек. Уникальное световое шоу в Петре продлится до 3 мая.