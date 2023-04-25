Итальянский бегун Федерико Барукко не исключил, что санкции против атлетов из России отменят в скором времени

Итальянский бегун Федерико Барукко уверен, что в ближайшее время международное сообщество отменит санкции в отношении спортсменов из РФ. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на мероприятии фонда «Мы выступаем как один», принадлежащего гонщику Никите Мазепину.
В августе 2022 года легкоатлет организовал акцию в поддержку российских коллег. Молодой человек появился на марафоне Ultra-Trail du Mont-Blan, который состоялся во Франции, в форме с триколором. При этом в руках он держал плакат с надписью «спорт без границ».
«Это был обычный жест поддержки, но я подвергся дисквалификации за него. Считаю, что спорт должен быть возможностью демонстрировать свои навыки вне зависимости от национальности», — подчеркнул Барукко.
Он добавил, что представители РФ достойны доброжелательного отношения со стороны международных федераций. По его мнению, справедливым было бы их возвращение на крупные турниры.
«Помните, что вас поддерживают во всем мире. Уверен, что рано или поздно вы покажете, на что способны», — в конце добавил бегун.
Меж тем Польша дала понять, что хочет добиться исключения российских спортсменов из Олимпийских игр. Ранее озвученную инициативу о бойкоте соревнований в республике посчитали преждевременным.