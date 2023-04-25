Юрист Александр Байбородин: Россияне потеряют свои документы, если путешествуют в недружественных странах

Он предупредил о риске быть депортированным или недопущенным при въезде в желаемую страну, сообщает «Турпром». Это может произойти из-за статуса недружественного государства. В таких случаях деньги за организацию тура можно потребовать через суд. Это возможно в том случае, если компания не предупредила путешественников о возможных проблемах.