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Юрист Александр Байбородин: Россияне потеряют свои документы, если путешествуют в недружественных странах

Общество
Юрист Александр Байбородин: Россияне потеряют свои документы, если путешествуют в недружественных странах

Россияне все еще могут путешествовать в недружественные страны, однако такой отпуск может закончиться раньше положенного. Юрист Александр Байбородин объяснили, с какими проблемами можно столкнуться в Греции, Кипре, Индонезии и Японии.

Он предупредил о риске быть депортированным или недопущенным при въезде в желаемую страну, сообщает «Турпром». Это может произойти из-за статуса недружественного государства. В таких случаях деньги за организацию тура можно потребовать через суд. Это возможно в том случае, если компания не предупредила путешественников о возможных проблемах.

Во время отпуска также могут возникнуть ситуации, в которых российское консульство помочь не сможет. Так как штат дипмиссий после признания некоторых стран недружественными был сокращен, могут появиться проблемы с оказанием юридической помощи. В первую очередь речь идет о потере документов и несчастных случаях.

Зная о рисках, многие отечественные туристы выбирают вместо недружественных стран Турцию. Ранее россиянка объяснила, как местное население относится к путешественникам из России.
туризм греция кипр индонезия япония
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