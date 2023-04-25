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Лиса обзавелась потомством прямо на набережной Волгодонска

Происшествия
Лиса обзавелась потомством прямо на набережной Волгодонска

Жители Волгодонска заметили лисицу с новорожденным лисенком на городской набережной в квартале В-9.

Отмечается, что данный район города уже давно облюбовали лесные хищницы. Их регулярно наблюдают местные жители в течение нескольких последних лет. Так же исправно лисы рожают тут детенышей, сообщает Donday-Volgodonsk.ru.

Дело в том, что между стыками плит набережной лисье семейство оборудовало некое подобие норы. Периодически лиса выводит на прогулку свое чадо. Свидетелями подобного променада и стали недавно жители Волгодонска.
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