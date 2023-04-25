Правительство отозвало поправки о повышении налогов для работающих из-за рубежа

Кабмин отозвал поправки в Налоговый кодекс об изменении НДФЛ для россиян, работающих за пределами страны. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проект был отозван для внесения изменений.
«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — говорится в сообщении.
Внесенные правительством поправки предполагали повышение НДФЛ до 30% для сотрудников российских компаний, которые работают из-за границы. Изменения должны были начать действовать с 2024 года.
Также отмечалось, что повышение налога не затрагивает сотрудников, которые работают по трудовому договору, сообщил канал RT. Налоговые условия для них останутся прежними.