Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объявил о высылке пятерых российских дипломатов

Швеция высылает пятерых российских дипломатов из-за «несовместимой с дипломатическим статусом» деятельности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем.
Бильстрем рассказал, что в страну был вызвал посол России Виктор Татаринцев. Ему сообщили, что российских сотрудников высылают из-за того, что их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
Последний раз Швеция высылала российских дипломатов в апреле прошлого года. Тогда были высланы три дипломата. Другие страны Европы позже выслали российских деятелей в ответ на спецоперацию.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал ускорить вступление Швеции в НАТО. Он выразил надежду, что возражения против членства страны в Альянсе будут сглажены к середине лета.