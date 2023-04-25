Экономист Михаил Беляев не поддержал повышение налога для работающих за рубежом россиян

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Михаил Беляев оставил комментарии по поводу предложения правительства о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за рубежа граждан Российской Федерации.
По словам Беляева, если граждане РФ работают в зарубежной компании на «удаленке», являясь официально трудоустроенными сотрудниками фирмы, то в России облагать их повышенным налогом за то, что они извлекают доход в другой стране, с юридической точки зрения было бы не корректно.
Одного предложения взимать повышенный налог недостаточно. Внедрение данной инициативы требует основательной юридической проработки и внесения ряда поправок в законодательство, уверен экономист.