Экономист Михаил Беляев не поддержал повышение налога для работающих за рубежом россиян

По словам Беляева, если граждане РФ работают в зарубежной компании на «удаленке», являясь официально трудоустроенными сотрудниками фирмы, то в России облагать их повышенным налогом за то, что они извлекают доход в другой стране, с юридической точки зрения было бы не корректно.