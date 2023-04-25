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Экономист Михаил Беляев не поддержал повышение налога для работающих за рубежом россиян

Общество
Экономист Михаил Беляев не поддержал повышение налога для работающих за рубежом россиян

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Михаил Беляев оставил комментарии по поводу предложения правительства о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за рубежа граждан Российской Федерации.

Как пишет Pravda.Ru, в России НДФЛ вычитают из доходов лица, трудящегося по месту получения заработка, таким образом работодатель сам перечисляет налог в бюджет. Сегодня это 13% для всех работающих, и 15% – для тех, кто получает более 5 млн рублей, отметил аналитик.

По словам Беляева, если граждане РФ работают в зарубежной компании на «удаленке», являясь официально трудоустроенными сотрудниками фирмы, то в России облагать их повышенным налогом за то, что они извлекают доход в другой стране, с юридической точки зрения было бы не корректно.

Одного предложения взимать повышенный налог недостаточно. Внедрение данной инициативы требует основательной юридической проработки и внесения ряда поправок в законодательство, уверен экономист.
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