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NZZ: Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann будут судиться из-за интеллектуальных прав на танк Leopard 2

Армия
NZZ: Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann будут судиться из-за интеллектуальных прав на танк Leopard 2

Немецкий оборонный комплекс Krauss-Maffei Wegmann подал в суд на компанию Rheinmetall по вопросу интеллектуальной собственности на танки Leopard 2. Об этом сообщило швейцарское издание Neus Zürcher Zeitung.

Издание сообщило, что оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann потребовал от Rheinmetall выступить с заявлениями о принадлежности ей интеллектуальных прав на танки Leopard 2. Компания отказалась делать подобное.

«Тогда Krauss-Maffei Wegmann подала иск о судебном запрете в Окружной суд Мюнхена. Пресс-секретарь суда сообщила, что Krauss-Maffei Wegmann оспаривает заявления, сделанные главой Rheinmetall Паппергером в интервью NZZ», — сообщило издание.

Газета сообщила, что первое заседание состоится второго мая. Кроме того, NZZ подчеркнуло, что, согласно документам 1995 года, интеллектуальная собственность на всю систему танка принадлежит Krauss-Maffei Wegmann.

Ранее Испания отправила шесть отремонтированных танков Leopard 2A4 на Украину. Судно с данными машинами отправилось сначала в Польшу, после чего их передадут ВСУ.
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