СК РФ возбудил дело в отношении мужчины, который оскорбил ребенка в шапке с буквой «Z»

В Екатеринбурге следственный комитет России возбудил уголовное дело против мужчины, который оскорблял ребенка с шапкой с символом спецоперации — буквой «Z», сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Максим Чалков.
Следствие установило, что 21 апреля обвиняемый был у одного из домов на Волгоградской улице в Екатеринбурге. Он начал совершать противозаконные деяния в сторону мальчика 12-ти лет, после чего был задержан полицией.
Руководитель пресс-бюро ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что административное производство, которое запустила полиция, прекратилось. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по первой части статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее сообщалось, что четырехлетний житель Петербурга после того, как его сбила машина, был госпитализирован с тяжелыми травмами. ФАН опубликовал соответствующий видеоматериал с места аварии.