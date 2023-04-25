В Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции

Четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции состоялись в Москве. Что обсуждалось в ходе встречи, рассказали в Минобороны РФ.
Стороны затронули вопросы укрепления безопасности в Сирии, а также нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Вместе с тем, министры подтвердили стремление сохранить территориальную целостность САР и указали на важность активизации усилий по возвращению беженцев.
В Сирию ранее прибыл борт МЧС России с гуманитарным грузом для пострадавших от землетрясений, произошедших в регионе в начале февраля. Это уже пятая партия помощи, переданная местным жителям по линии МЧС.