В Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции

Стороны затронули вопросы укрепления безопасности в Сирии, а также нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Вместе с тем, министры подтвердили стремление сохранить территориальную целостность САР и указали на важность активизации усилий по возвращению беженцев.