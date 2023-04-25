Власти Ленобласти обратили внимание на фортификационные сооружения Выборга

Как передает «Выборг.ТВ», депутат провел в Выборге лекцию, посвященную концепции сохранения исторической части города, где отметил высокую значимость фортификационных сооружений. В Выборге самый известный пример – это Аннинские укрепления. Также существуют сооружения в парке Монрепо, на Сайменском канале и Калининском микрорайоне.