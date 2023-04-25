Президент Ирана посетит ряд стран Африки ради расширения сотрудничества

Поездки запланированы на ближайшие месяцы.
Глава Управления Министерства иностранных дел Ирана по Африке Валиолла Мохаммади Насрабади объявил, что президент Эбрахим Раиси совершит поездку в несколько государств региона в первой половине текущего лунного года.
«Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдуллахиян и некоторые другие министры также отправятся в Африку для участия в совместных комиссиях и расширения двусторонних отношений», — добавил чиновник.
Насрабади также отметил, что лидеры некоторых стран Черного континента получили приглашение посетить Тегеран и выразили свою заинтересованность в этом.
Раиси посетит как минимум Бурунди, Кению, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Танзанию и Южноафриканскую Республику. Это произойдет в период до 22 сентября по григорианскому календарю.