Источник ФАН сообщил о прорыве труб ГВС в Московском районе Петербурга

Новый прорыв труб зафиксировали в Петербурге. Коммунальная авария произошла в Московском районе. В кипятке оказались десять машин.
Инцидент произошел на улице Кузнецовской. Жители района отметили, что вода заметна под десятью машинами. В пресс-службе «Теплосетей Петербурга» подтвердили информацию об аварии. Там заявили, что на автомобилях не видно каких-либо признаков повреждений. Однако, если средства передвижения пострадали, ущерб возместят.
Источник ФАН подчеркнул, что речь идет о прорыве трубы ГВС. На данный момент система отключена. Ремонтные работы планируют завершить до семи часов вечера. Также известно о том, что водители с жалобами не обращались.
Примечательно, что подобная авария произошла накануне, но в Приморском районе. Частота подобных инцидентов указывает на плачевное состояние труб в Северной столице. Тем не менее, в Смольном не спешат принимать комплексные меры по решению проблемы.