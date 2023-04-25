Источник ФАН сообщил о прорыве труб ГВС в Московском районе Петербурга

Инцидент произошел на улице Кузнецовской. Жители района отметили, что вода заметна под десятью машинами. В пресс-службе «Теплосетей Петербурга» подтвердили информацию об аварии. Там заявили, что на автомобилях не видно каких-либо признаков повреждений. Однако, если средства передвижения пострадали, ущерб возместят.