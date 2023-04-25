Приговоренные к тюрьме в Ираке жены боевиков ИГ из России объявили голодовку

Около четырех десятков россиянок, жен боевиков «Исламского государства»✱ (террористическая группировка, запрещена в РФ), приговоренных к тюремным срокам в Ираке, объявили голодовку. Об этом сообщает RT.
Одна из осужденных на пожизненный срок рассказала, что женщины протестуют против «выдуманных обвинений» и «несправедливого наказания». Они потребовали немедленного освобождения. По ее словам, они якобы не принимали участия в военных или боевых действиях.
Первый секретарь посольства РФ в Ираке Алексей Колобов заявил, что женщины жалуются на тяжелые условия в тюрьме Русафа. Им не хватает личных принадлежностей, а в камерах очень жарко.
Кроме того, за последний год скончалась по меньшей мере одна россиянка — у нее был рак. Колобов указал, что власти Ирака дали консулу разрешение на посещение учреждения в мае.
Стоит отметить, что ранее гражданин Ирака погиб в результате вооруженного конфликта в Судане. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Сахафи
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация